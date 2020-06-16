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Ekonomi

A101'e bu hafta neler geliyor? A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101 aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında derin dondurucu, çamaşır kurutma makinesi ve nofrost buzdolabı kaçırılmayacak fırsatlar da sizleri bekliyor. İşte A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu

16 Haziran 2020 Salı  14:00 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 14:00
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A101 aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler var. A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e televizyon, çocuklar için ışıklı scooter, ahşap kaykay, akıllı saat, kamp sandalyesi, bisiklet ve kamp çadırı kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'DE BU HAFTA...

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