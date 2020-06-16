ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK aktüel ürünler 17 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı

16 Haziran 2020 Salı 13:36 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 13:36

ŞOK aktüel ürünler 17 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK'a bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta çocukların yüzünü güldürecek indirimli ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler indirim listesi haberimizde.

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta çocuk bisikletleri ve oyuncaklardaki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda elektrikli cezve ve camlı kalp avize de indirimli ürünler arasında yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta çok sayıda oyuncak çeşidi bulunuyor. ŞOK aktüel 17 Haziran 2020 kataloğunda yer alan indirimli ürünlerde müşterilerin beğenisine sunulacak ürünler arasında çok sayıda oyuncak çeşidi bulunuyor. Futbol Kalesi ve Topu 24,95 TL. Lisanslı Mini Figürler 9,99 TL. Lisanslı Bükülebilen Karakterler 19,95 TL. Çılgın Teker Araba 9,99 TL. Gokidy sürtmeli Mini İş Makineleri Serisi oyuncaklar 11,95 TL. Gokidy Halka Atma Oyuncağı 19,95 TL. Miniklerin çok beğeneceğini düşündüğümüz Hot Wheels Tekli Araba 9,45 TL.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; 2 yıl garantili Kidzy 20 Jant Bisiklet 329 TL. Çelik kadrolu, ön sepetli, V fren sistemli ve 2 yıl garantili Kidzy 16 Jant Bisiklet 299 TL. Havuz pompasın dahili olarak satışa sunulan, 90 cm kayma mesafesi bulunan, 100 adet renkli top ve 122x25cm havuz ile ön plana çıkan Gokidy Havuzlu Toplu Kaydırak 139 TL. 3 yaş ve üstü miniklerin kullanımına uygun olarak üretilmiş Gokidy Yazar Kasa 29,95 TL. Barbie Deniz Kızı Bebek 39,95 TL. Şokta bu hafta geçerli olacak 17 Haziran Şok aktüel kataloğunda her ne kadar oyuncak çeşitleri geniş yer kaplasa da elektrikli ev aletleri de yer alıyor. 360 derece dönebilen kablosuz tabana sahip, kolay temizlenebilirliği ile dikkat çeken, gizli rezistansı sayesinde güvenle kullanabileceğiniz, 4 fincan kapasiteli ve 2 yıl garantili Teba Elektrikli Cezve 59,90 TL. 60 cm uzunluğunda Camlı Kalp Sarkıt Avize 39,95 TL'den satışa sunulacak.