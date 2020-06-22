A101'e bu hafta neler geliyor? A101 25 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı!

22 Haziran 2020 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:49

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte A101 25 Haziran 2020 kataloğuna haberimizden erişebilirsiniz.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e nevresim takımı, bayan atlet çeşitleri, okey takımı ve tavla, termoslu piknik masası, plastik sandalye ve tabure, döküm tencere, düdüklü tencere, termos, çok amaçlı dolap ve daha birçok ürün kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'DE BU HAFTA...

ŞOK 24 HAZİRAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

