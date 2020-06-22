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Ekonomi

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK aktüel ürünler 24 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta çarşamba günü kaçırılmayacak fırsatlar var. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta şarjlı süpürge, Televizyon ve tencere çeşitleri yer alıyor. Peki ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte 24 Haziran 2020 Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler…

22 Haziran 2020 Pazartesi  16:48 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:48
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ŞOK aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK'a bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta tatile gidecek müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler var. ŞOK 24 Haziran 2020 aktüel kataloğundaki ürünlerde bu hafta güneş kremleri, şarjlı su pompası, banyo paspası çeşitleri ve daha birçok ürün var. ŞOK aktüel ürünler indirim listesi haberimizde.

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde mutfak ihtiyaçlarındaki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda bayan günlük terlik, bebek bezleri ve losyonlarda kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor.

A101 25 HAZİRAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

''Ben çektim, başkası çekmesin'' dedi, çocukluk hayalini gerçekleştirdi

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