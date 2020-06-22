BİM'e cuma günü neler gelecek? 26 Haziran BİM ürünleri aktüel ürünler kataloğu

22 Haziran 2020 Pazartesi 17:26 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:26

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM'e cuma günü; mini fırın, vantilatör ve sıcak havalarda ihtiyaç duyulan el fanı geliyor. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu hafta Cuma günü kişisel bakım ürünleri geliyor. Bu hafta BİM'e cuma günü gelecek aktüel ürünler kataloğunda; Güral Poorselen yemek takımı, 6 parça çelik tencere seti ve çelik çaydanlık dikkat çekiyor. BİM'e bu cuma gelen aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz indirimler haberimizde. İşte 26 Haziran BİM ürünleri aktüel ürünler kataloğu...

BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Buhar kazanlı ütü, dik süpürge, ütü masası ve çamaşır kurutmalık geliyor. BİM'e cuma günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu aşağıdadır.

BİM'de cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunda; 4K görüntü kalitesine sahip, dahili wifi özellikli, Media Tek A53 4 çekirdek işlemcili ve Android işletim sistemli Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL. Uçak böcekleri otomatik yok edebilen, rüzgar girdabı sayesinde böcekleri yakalayan, kolay temizlenebilir sepete sahip Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL. Sıcak tutma özellikli, 3 farklı masaj fonksiyonlu, titreşim fonksiyonlu, kan dolaşımını hızlandırma, metabolizmayı iyileştirme, yorgunluğu giderme ve kasları yumuşatma gibi işlevleri ile ön plana çıkan 2 yıl garantili Ayak Masaj Aleti 119 TL. Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL. Yüksek kaliteli motoru ile uzun yıllar kullanabileceğiniz, sessiz çalışma özellikli, zaman ayarlı ve 2 yıl garantili Dijitsu Vantilatör 119 TL. Polosmart 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL ve çok daha fazla üründe indirim yer alıyor.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

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