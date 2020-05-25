A101'e bu hafta neler geliyor? A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:08

A101 aktüelin bu hafta satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101 marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler var. A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğu ve A101 aktüel indirimli ürünler listesi haberimizde.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e lisanslı güneş gözlükleri kaçırılmaz fırsatla geliyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'DE BU HAFTA...