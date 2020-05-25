BİM aktüele bu hafta neler geliyor? BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde bu hafta da mutfak eşyaları ve kamp malzemeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. Bu hafta BİM aktüel 27 Mayıs 2020 kataloğunda; Dijitsu 55″ UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Led TV 2299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. BİM aktüelin 27 Mayıs için yayınlanan kataloğundaki indirimli ürünler kataloğu haberimizde.BİM AKTÜEL 27 MAYIS 2020 AKTÜEL KATALOĞUBİM aktüelin bu hafta yayınlanan kataloğunda dikkat çeken ürünlerin başında; SJCAM 4K-Wifi Air Aksiyon Kamerası 349 TL, HP Wireless Mouse 59,90 TL, Dijitsu 55″ UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Led TV 2299 TL, TWS Bluetooth Kulaklık 75 TL, Karaoke Hoparlör 99,90 TL, KL PRO Akülü Vidalama Seti 119 TL, Altus Baskül 49,90 TL, NorthPacific Otomatik Çadır 139 TL'den satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler bununla da bitmiyor. Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim 49,90 TL, Intex kamping Şişme Mat 79,90 TL, Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi 59,90 TL, Alüminyum Kamp Matı 19,90 TL, Omuz askılı Spor Çanta 28,90 TL, Kampçı Baltası 39,90 TL, Dynamic Silikon Katlanabilir Kancalı Matara 29,90 TL, Ortopedik Yastık 27,50 TL, Moblyon Kampçı Masası 49,90 TL, Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL, Rookie Scooter 249 TL, Lüks Şark Kilim 18,90 TL ve çok fazla ürün yer alıyor.