BİM aktüele bu hafta neler geliyor? BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu

25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:38 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:38

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde bu hafta da mutfak eşyaları ve kamp malzemeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. Bu hafta BİM aktüel 27 Mayıs 2020 kataloğunda; Dijitsu 55″ UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Led TV 2299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. BİM aktüelin 27 Mayıs için yayınlanan kataloğundaki indirimli ürünler kataloğu haberimizde.