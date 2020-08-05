A101'e bu hafta neler geliyor? A101 6 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu

05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:26 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:26

A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ağustos ayının ilk kataloğunu yayınlayan A101'in perşembe günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri belli oldu. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerini Aldın Aldın! Peki A101'e bu hafta neler geliyor?

A101 aktüel ürünlerde bu hafta 2 ayrı televizyon satılacak. Bu hafta A101'e otomobil için araç gereçler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel 6 Ağustos 2020 kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

A101'e bu hafta çok rağbet gören yüz temizleme cihazı ve saklama kapları geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. A101'de bu hafta; HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Smart Led TV 2849 TL, Sunny Powerx Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL, Kiwi Çubuk El Blender 69,95 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 69,95 TL. Aprilla Yüz Temizleme ve Masaj Aleti 34,95 TL. Kiwi Şarjlı Su Pompası 29,95 TL. Sunny Çelik Su Isıtıcısı 65 TL'den satışa sunulacak.

A101'DE BU HAFTA...

BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu

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