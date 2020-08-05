05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:33 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:33

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK'a bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK'ta bu hafta; Çift Kişilik Çarşaf 21,95 TL, Farklı renklerde Tek Kişilik Çarşaf çeşitleri 19,95 TL, Fermuarlı ve yıkanabilir Kırlent Kılıfı 5,99 TL, Farklı renklerde Buldan Koltuk Örtüsü 17,95 TL. Farklı renk ve desenlerde Kilim 24,95 TL. Wellsoft Ayak Paspası 7,99 TL. Kadın Dokuma Viskon Pantolon 22,95 TL'den raflarda yerini aldı. İşte ŞOK aktüel 5 Ağustos 2020 kataloğundaki indirimli ürünler…

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta saklama kapları, bahçe aydınlatması, tekstil ürünlerindeki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi satışa sunuldu.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda; Palmolive Duş Jeli 12 TL, Diadermine Lift+Güneş Koruyucu Gündüz Kremi 20 TL. Omo Sıvı Deterjan 34,90 TL, Finish Tuz 7,45 TL, Finish Parlatıcı 7,45 TL, Pril Gold Jel Bulaşık Makinesi Deterjanı 24,90 TL. Fairy 2’li Fırsat Paketi Bulaşık Sıvısı 20,90 TL. Fa Deodorant 2’li Fırsat Paketi 15,90 TL. Şampuan hediyeli Bioblas Organic Oils 19,90 TL. Kral Şakir Kolonya 8,95 TL'den raflarda yerini aldı.

Paşabahçe Snowbox Saklama Kabı 12,95 TL, Paşabahçe 2’li Çerezlik 7,99 TL, Paşabahçe Gravürlü Kavanoz 9,99 TL, Paşabahçe Baş Ucu Sürahisi 14,95 TL, Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 29,95 TL, 19 parçadan oluşan Keramika Kahvaltı Takımı 89,90 TL'den satışa sunuldu.