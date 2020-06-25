A101'e bugün neler geldi? A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler satışta!

25 Haziran 2020 Perşembe 11:16 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:16

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa sunuldu. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. A101 aktüel ürünler raflarda yerini aldı. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101, geniş yelpazedeki aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte A101 25 Haziran 2020 kataloğuna haberimizden erişebilirsiniz.

A101 aktüel kataloğu satışa sunuldu! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi haberimizde. Bu hafta A101'e nevresim takımı, bayan atlet çeşitleri, okey takımı ve tavla, termoslu piknik masası, plastik sandalye ve tabure, döküm tencere, düdüklü tencere, termos, çok amaçlı dolap ve daha birçok ürün kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelen indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

26 HAZİRAN 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU