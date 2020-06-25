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Ekonomi

BİM'e bu cuma neler geliyor? BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM'e bu cuma gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta raflarını yenileyen BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Buhar kazanlı ütü, dik süpürge, ütü masası ve çamaşır kurutmalık var. Peki BİM'e Cuma günü başka neler geliyor?

25 Haziran 2020 Perşembe  11:20 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:20
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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM'e cuma günü; mini fırın, vantilatör ve sıcak havalarda ihtiyaç duyulan el fanı geliyor. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu hafta Cuma günü kişisel bakım ürünleri geliyor. Bu hafta BİM'e cuma günü gelecek aktüel ürünler kataloğunda; Güral Poorselen yemek takımı, 6 parça çelik tencere seti ve çelik çaydanlık dikkat çekiyor. BİM'e bu cuma gelen aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz indirimler haberimizde. İşte 26 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Yüzlerce muhteşem ürünün yer aldığı katalogta yemek takımı, züccaciye ve elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, dekorasyon ürünleri, tekstil ürünleri ve gıda ürünleri yer alıyor. BİM'e cuma günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu aşağıdadır.

BİM aktüel ürünler cuma kataloğu yayınlandı. Katalogta Netflix, Youtube, Blutv, PrimeVideo gibi platformları destekleyen, 4K görüntü kalitesine sahip, dahili Wi-Fi alıcılı, Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon, Vakumlu Haşere Öldürücü, Ayak Masaj Aleti, Linksmart Şarjlı Damacana Pompa, Dijitsu Vantilatör, Taşınabilir Şarj Aleti, Heifer Dik Durabilen Süpürge, Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü, Premium Ütü Masası, Alüminyum gövdeli ve paslanmaz Mira Çamaşır Kurutmalık, Çantalı Masa Sandalye Seti, 68 parçadan oluşan Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı, Tatlı Seti, Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti, Hisar Optima Çelik Çaydanlık, Cam Işıklı Kettle, Arnica Blender Seti, Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın BİM aktüel ürünleri...

A101 25 HAZİRAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Sınırlı sayıda ülke sahip! ASELSAN tarafından geliştirildi! Hedefi gördüğü anda...

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