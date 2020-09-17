A101'e gelen ürünler satışa sunuldu! A101 17 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

17 Eylül 2020 Perşembe 12:24 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:24

Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 17 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. A101'in perşembe günü satışa sunulan indirimli aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'de bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünlerde bu hafta 3 ayrı televizyon ve cep telefonu satılıyor. Bu hafta A101'e akıllı saat, yazıcı, 2 ayrı televizyon, çay ve kahve makinesi, minderli ahşap ayakkabılık, çamaşır kurutmalık ve ütü masası gibi ürünler kaçırılmaz fırsatlarla geliyor. İşte A101 17 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerini Aldın Aldın!

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini aldı.

A101'de bu hafta Samsung 4K Ultra HD LED TV, Canon Yazıcı, Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik, SEG Çamaşır Makinesi, Samsung Cyclone Süpürge, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar raflardaki yerlerini aldı.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101'de bu hafta Gıda ürünlerinden, atıştırmalık ürün çeşitlerine bebek bezinden tekstil ürünlerine mutfak araç gereçlerinden beyaz eşya ve Televizyona kadar birçok farklı ürün seçeneği mağazalarda bugün satışa sunuldu.