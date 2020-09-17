17 Eylül 2020 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:25

BİM aktüel ürünlerin bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 18 Eylül 2020 kataloğu aktüel ürünlerde bu hafta mutfak malzemeleri ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki Bu hafta BİM'e gelen ürünlerde neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda tadilat malzemeleri ve boya ürünlerde büyük indirimler göze çarpıyor. İşte BİM 18 Eylül 2020 kataloğu aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler kaçırılmaz fırsatla geliyor. BİM'e bu hafta gelen ürünler arasında cam davlumbaz, çarşaf-yastık, pamuklu halı ve tava çeşitleri gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

Bu hafta BİM'e gelen ürünlerde yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

Bu hafta BİM'e gelen ürünlerde; Kumtel Cam Davlumbaz, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Fakir Vienta Blender Seti, Işıklı Cam Kettle, Alpina Kahve ve Bitki Çayı Demleme Bardağı, Rakle Trend Çay Seti 12 Parça, Dertsiz Masa Örtüsü, Büyük Boy ABS Valiz, 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Dikiş Makinesi, Dikiş Seti 24'lü, Saç Kurutma Makinesi, Fakir Cam Baskül, Fakir Dik Süpürge, Mini Masaj Aleti, Yüz Epilasyon Cihazı gibi ürünler yer alıyor.

A101'e gelen ürünler satışa sunuldu! A101 17 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.