16 Temmuz 2020 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:59

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e neler geldi?' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Bu hafta A101'e televizyon, mop robot süpürge, kurutma makinesi, traş makinesi, ütü, mermer desenli masa-sandalye seti, nevresim takımı, katlanabilir kamp taburesi, bisiklet ve kamp çadırı kaçırılmaz fırsatla satılıyor. İşte A101 aktüel 16 Temmuz 2020 kataloğu..

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler aflarda yerini aldı. İşte A101'e bu hafta gelen indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini aldı.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlere perşembe günü Xiaomi Vacuum Mop Miia 1C Robot Süpürge 2.699 TL fiyatı ile gelecek! 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL’den satışa sunuluyor.

A101 aktüel ürünlere bu hafta oyunseverler için muhteşem ürünler geldi. A101'e bu hafta gelecek olan Piranha Stereo 1+1 Hoparlör 24,95 TL’den, Piranha Gaming Klavye 39,95 TL’den sizlerle olacakken Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL olarak ve Piranha Gaming Mouse 29,95 TL olarak satılıyor.

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