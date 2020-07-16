BİM'e cuma günü neler geliyor? BİM 17 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:27

BİM'in bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki BİM'e cuma günü neler geliyor? Mutfak eşyalarından banyo malzemelerine kadar çeşitli ürünle dolan BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar var. Her hafta raflarını yenileyen BİM marketin bu hafta salı günü için hazırlanan kataloğunda yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta aktüel ürünler kataloğunda kıyma makinesi ürünleri göze çarpıyor. BİM'e bu cuma günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz indirimler haberimizde yer alıyor. İşte BİM 17 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM'e Salı günü gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Lava marka döküm tava, döküm karnıyarık tenceresi, ikili düdüklü tencere seti, tost makinesi ve kurban bayramı için gerekli bıçak-satır setleri yer alıyor.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.