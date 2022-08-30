A101'e okul malzemeleri geliyor! A101 1 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta okul malzemeleri geliyor. A101 okul malzemeleri kataloğunda; Defter, kalem, boya çeşitleri, makas, çelik matara, a4 kağıdı ve daha çok fazlası yer alıyor. A101'de bu hafta Brita Aluna Cool Filtreli Su Arıtma Sürahisi 145 TL'den satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 1 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 1 Eylül 2022 Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda okul malzemeleri geniş yer kaplıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Hazır perde, kahve yanı bardağı, manuel doğrayıcı, porselen kase çeşitleri ve kıyafet grubunda sürpriz indirimler var.

A101 Okul malzemeleri ile öğrenciler ihtiyacı olan Kırtasiye Ürünlerini uygun fiyata satın alabilecek.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor. Toshıba 55″ Ultra HD Android TV 6,999 TL, Toshıba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 3,099 TL, ONVO markası ile 2 yıl servis garantili 4K ultra HD ve Smart tv, dahili uydu ve wifi, wirelles display uygulama yüklenen Onvo 40″ Full HD Android Smart Led TV 3,299 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunun teknoloji grubundaki ürünleri ise; 6,26 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı, 3800 mAh bataryalı Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 1,699 TL, REALME 4 GB Ram ve 64 GB Cep Telefonu 2,999 TL, 2 GB ram ve 32 GB dahili hafızalı Piranha Tablet 949 TL, Piranha Kulak İçi Kulaklık 19,95 TL, Piranha Kablosuz Klavye ve Mouse Set 169 TL, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 89,95 TL olacak.

A101'de bu hafta Beyaz Eşya grubunda; Flavel 7 KG Çamaşır Makinesi 3,599 TL, Flavel No-FrostBuzdolabı 5,499 TL, Filtreli Su Arıtma Sürahisi 145 TL, Maxtra+ Yedek Filtre 2'li 99,95 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; AHC 5007 saç kesme makinesi 159 TL, Kiwi KSI 6319C seramik tabanlı ütü 259 TL, Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı 39,95 TL, Kiwi KSI 6319C seramik tabanlı ütü ise 259 TL ve Beliva AF380 midi fırın 38 litre ise 579 TL'den satışta olacak.

A101'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak ürünleri kapsamında hazırlanan ürünlerde; 5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı 49,95 TL, Plastik Organizer Çeşitleri 9,95 TL, Desenli Kesme Tahtası 19,95 TL, Servis Gereçleri 14,95 TL, Yuvarlak 3'lü Mikrodalga Tencere 39,95 TL,

Porselen 12 Parça Fincan Takımı 149,95 TL, Porselen Kase Çeşitleri 12,95 TL, GÜRAL Porelen Tekli Ürünler 14,95 TL, SİNBO French Press 34,95 TL, Termisli Kupa 24,95 TL, Lisanlı Cam Kupa 9,95 TL, Kahve Yanı Bardağı 7,95 TL fiyattan satılacak.

A101 Aktüel kataloğu içinde yer almış fırsat ürünlerinin devamında; Örme Pileli Hazır Perde 179 TL, Sılk&Blue Bayan Basic T-Shirt 39,95 TL, Sılk&Blue Bay Basic T-Shirt 39,95 TL, Sılk&Blue Bayan Simli Görünmez Çorap 7,95 TL, Bay-Bayan Baskılı T-Shirt 44,95 TL, Bay Baskılı Dış Giyim Atlet 39,95 TL olarak yer alıyor.

A101 OKUL MALZEMELERİ 2022 KATALOĞU

A101 Okul malzemeleri 2022 kataloğu kapsamında hazırlanan kırtasiye ürünleri ise Eylül ayının son haftasına kadar raflarda olacak.