ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 31 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 31 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta JWIN markası ile kulaklık, mikrofon ve Aux girişe sahip olan 2 yıl garantili Jwın Classmate 61 Tuşlu Org Seti 999,90 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. ŞOK aktüel kataloğunda; Ukulele, Taşınabilir Bilgisayar, Kablosuz Bluetooth Kulaklık, 3'lü Safir Koltuk ve 3 Kişilik Salıncak gibi ürünler yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 31 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji, Müzik aletleri, züccaciye ve mobilya kapsamında ürünler kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğundaki teknoloji grubundaki ürünlerde; Wiami FX-7 Akıllı Robot Süpürge 3,189 TL, Vestel V-Bot Siyah Robot Süpürge 2,599 TL, Veikk 11.6″ Ips Hd Grafik Tablet+Kalem 3,849 TL, Veikk 6 Kısayol Tuşlu Grafik Tablet+Kalem 549 TL, Veikk Levels Lpi Grafik Tablet+Kalem 429 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK aktüel ürünlerdeki müzik aletlerinde bu hafta; Casio 88 Tuşlu Dijital Piyano 8.999 TL, JWIN Maun Ukulele 399,90 TL, JWIN Classmate 61 Tuşlu Org Seti 999,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta mobilya ve ev eşyaları kapsamında; Safir 3'lü Koltuk 1,499 TL, EVDEMO Sandıklı Puf 199 TL, Evdemo Açelya Mutfak Masası 679 TL, Aloragarden Salıncak 3 Kişilik 4,199 TL, Salıncak Kılıfı 949 TL, Askılı Bahçe Salıncağı 2,399 TL, Antares Cam Tablalı Rattan Masa Takımı 1,999 TL fiyattan satışa sunulacak.

Zücaciye grubunda ise 6 parça Porland Sepal Pasta Takımı 199,90 TL, Porland Malhun Türk Kahve Fincan Seti 199,90 TL fiyattan ŞOK marketlerde olacak.

ŞOK'ta bu hafta geçerli olacak 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 30'lu Eti Popkek Mini 34 TL ve 40'lı Çaykur Altınbaş Demlik Çay 20 TL olacak.

BİM 30 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu!