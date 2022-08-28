BİM'de bu Salı neler var? BİM 30 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu Salı BİM'de neler var? sorusunun merakla beklenen cevabı belli oldu. BİM'de bu hafta atıştırmalık ürünlerde indirim fırsatları yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bal, zeytinyağı ve peynir gibi ürünleri içeren kahvaltılıklarda da indirim fırsatları yer alıyor. İşte BİM 30 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Süt ve Süt ürünleri, Şarküteri ürünleri, atıştırmalık ürünler ve temizlik malzemeleri, Toz Deterjan, Vita Bitkisel Susuz Yağ, Erpiliç Piliç Göynük Köfte, Kurutulmuş Domatesli Mozarella Peynirli Piliç Sosis, Laktozsuz Kefir, Tereyağı, Çeçil Peyniri ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 30 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 30 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Aktüel Ürünler kataloğunun ilk sayfasında Temel ihtiyaç grubunda çok çeşitli fırsat ürünleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta; Efsane 5000 grOsmancık Pirinç 75 TL, Dimes 1 Litre Yarım Yağlı Süt 12,50 TL, Sana 4×250 gr Paket Margarin 45,50 TL,

Binboğa 1 Kg Süzme Çiçek Balı 64,50 TL, Tat 1 Kg Bahçe Salatalık Turşusu 11,50 TL, Dost Gurme 500 gr Meyveli Yoğurt 12,50 TL, Indomie 120 gr Körili Jumbo Noodle 4,75 TL, Marmara Birlik 1400 gr Siyah Zeytin 54,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta; Tavamax 3000 ml Tava Ayırıcı Sprey Yağ 21,50 TL, Karper 300 gr Piknik Üçgen Peynir Büyük Boy 29,50 TL, Dost 5 Kg Yoğurt 57,50 TL, İçim 2 Kg Tost Peyniri 179 TL, Kerem 700 gr Labne 39,50 TL, Heinz 700 gr Ketçap 28,50 TL,

Mezzet 1 Kg Çiğköfte 23,50 TL, Aknaz 1 Kg Bakraç Peyniri 69 TL, Tariş 2 Litre Beyaz Sirke 12,50 TL, Mezzet 1 Kg Rus Salatası 26,50 TL, Dost 1 Litre Pastörize Süt 17,50 TL, Destan 1000 gr Karbonat 21,50 TL fiyattan satılacak.

Bu Salı Bimde geçerli olacak bu fırsat ürünleri devamında; Glutensiz 81 gr Ada Damalı Kurabiye 17,50 TL, Bio Sera 500 ml Organik Elma Sirkesi 14,50 TL, Lezzet-i Efsane Basmati 1000 gr Pirinç 32,50 TL, Simbat Vega 150 gr Karışık Kuruyemiş 24,50 TL olarak yer alıyor.

BİM 30 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Tire 500 grOrganik Organik Yulaf Ezmesi 12,50 TL, Hazarbey 150 gr Organik Ulukale Dut Kurusu 19,50 TL, Pasta Veneta Glutensiz 350 gr Burgu Makarna 19,50 TL, Tat Bakliyat Superfoods Bakliyat ve Tahıl Çeşitleri 19,50 TL, Poltat Chia Tohumlu 250 gr Şeker İlavesiz Reçel Çeşitleri 18,50 TL olarak raflarda yerini alacak.