BİM'e bu hafta kırtasiye ürünleri geliyor! BİM 26 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 26 Ağustos 2022 aktüel kataloğundaki kırtasiye ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta kırtasiye ürünlerinde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Kalem, defter, çanta, dosya ve boya çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak. Peki BİM kırtasiye ürünlerinde neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2022

BİM 26 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda okul öncesi öğrenciler için ihtiyaç olacak kırtasiye ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta; Studi Taşlı ve Sulu Tükenmez Kalem Çeşitleri 24,50 TL, Studi Pelüşlü ve Simli Özel Seri Defter 59,00 TL, Pelüş Anaokulu Çantası 99,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Faber Castell 4'lü Desenli Kurşun Kalem 13,90 TL, Faber Castell 12'li Sulu Boya 24,90 TL, Faber Castell 10'lu Renkli Tükenmez Kalem 39,90 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji defter, kalem, boya, A4 kağıdı, dosya, okul çantası ve kırtasiye setleri yer alıyor. 26 Ağustos BİM kırtasiye ürünlerinin satışı eylül ayının ortasına kadar devam edecek. İşte 26 Ağustos 2022 Cuma BİM kırtasiye ürünleri kataloğu...