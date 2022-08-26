BİM kırtasiye ürünleri 2022 raflarda yerini aldı. Okulların açılmasına az bir zaman kala BİM kırtasiye ürünleri satışa sunuldu. Bu sene için hazırlanan BİM kırtasiye ürünleri arasında; Defter çeşitleri, kalemler, okul çantası, not kağıdı, yapıştırıcı ve resim defteri gibi aktüel ürünler dikkat çekiyor. Peki BİM okul malzemeleri 2022 kataloğunda neler var? BİM kırtasiye ürünleri (okul malzemeleri) kataloğu

BİM OKUL MALZEMELERİ 2022 KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM'in okul ihtiyaçları kapsamında hazırlamış olduğu kırtasiye ürünleri kataloğu 26 Ağustos 2022 Cuma günü satışa sunuldu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürürüyor. BİM kırtasiye malzemeleri ile öğrenciler okul ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulan BİM okul malzemeleri 2022 kataloğunda birçok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunuldu.

BİM kırtasiye ürünleri 2022 kampanyasında; Okul Çantası, Ponponlu Figürlü Kalem Kutusu, Spiralli Resim Defteri, Yıkanabilir Keçeli Kalem, Pastel Boya, sulu boya fırçası ve okul için gerekli birçok kırtasiye ürünü uygun fiyattan satılacak.

BİM AKTÜEL OKUL MALZEMELERİ VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU

BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda; North Pacific Sırt Çantası 129 TL, North Pacific Okul Çantası 179 TL, North Pacific Anaokulu Çantası 99 TL, North Pacific Okul Çantası 149 TL, North Pacific Ponponlu İlkokul Çantası 139 TL,

Lisanslı Kalem Kutusu 39,50 TL, Studi Ponponlu Figürlü Kalem Kutusu 39,50 TL, Studi Kalem Kutusu 29,50 TL, Studi Dinozor Yumurtası Kalemlik 32,50 TL, Studi Metal Kalem Kutusu 59,50 TL, Studi Beslenme Kabı 14,50 TL, Studi Çelik Matara 500 ml 89 TL, Studi Matara 600 ml 69 TL, Studi Spiralli Resim Defteri 30x50 cm 27,50 TL, Studi Spiralli Resim Defteri 25x35 cm 14,50 TL, Studi Suluboya 12'li 13,50 TL,

BİM kırtasiye ürünleri kataloğundaki ürünler bu kadarla da kalmıyor. Kral Şakir Tritan Matara 500 ml 69 TL, Faber Castell Suluboya 12'li 24,90 TL, Faber Castell Pastel Boya 18'li 54,50 TL, Studi Suluboya Fırçası 3'lü 19,50 TL, Bic Kuru Boya Kalemi 24'lü 49 TL, Bic Silinebilir Pastel Boya 24'lü 29,50 TL, Bic Keçeli Kalem 12'li 29,50 TL,

Studi Tüp Kuru Boya Kalemi 12'li 27,50 TL, Studi Kuru Boya Kalemi 29,50 TL, Studi Suluboya Kabı 9,50 TL, Studi Jumbo Keçeli Kalem 12'li 29,50 TL, Studi Pastel Boya 12'li 12,50 TL, Studi Çevirmeli Pastel Boya 59 TL, Studi Jumbo Yıkanabilir Keçeli Kalem 12'li 39,50 TL,

Faber Castell Desenli Kurşun Kalem 4'lü 13,90 TL, Faber Castell Silgili Kurşun Kalem 4'lü 22,50 TL, Faber Castell Başlık Kalemi 4'lü 18,50 TL, Faber Castell Renkli Tükenmez Kalem 10'lu 39,90 TL, Faber Castell Silgi 8'li 22,50 TL,

Rotring Visumax Uçlu Kalem 0,7 mm 24,50 TL, Rotring Roller Kalem Mavi 0,7 mm 19,50 TL, Rotring Tikky Sınav Silgisi 2'li 9,50 TL, Rotring Kalem Ucu 0,7 mm 2'li 9,50 TL, Bic 4 Renkli Tükenmez Kalem 12,50 TL, Bic Versatil Kalem 4'lü 19,50 TL, Tipp-Ex Şerit Silici 13 TL, Studi Mercanlı Kurşun Kalem 10'lu 8 TL,

Studi Silgili Kurşun Kalem 12'li 19,50 TL, Studi Resim Kalemi 4'lü 9,50 TL, Studi Kırmızı Kalem 6'lı 9,50 TL, Studi Versatil Kalem Seti 19,50 TL, Studi Hazneli Kalemtıraş 4,50 TL, Studi Silgi 4'lü 7,50 TL, Studi Kalem Ucu 3'lü 8,25 TL, Studi Figürlü Kalemtıraşlı Silgi 19,50 TL, Studi Figür Silgili Yumurtlayan Kalem 19,50 TL,

Studi İçi Taşlı ve Çiçekli Versatil Kalem 9,75 TL, Studi Sevimli Kalem, Silgi, Kalemtıraş Set 29 TL, Studi Şekilli Silgi ve Kalemtıraş Seti 19,50 TL, Studi Tükenmez Kalem 6'lı 14,50 TL, Studi Renkli Tükenmez Kalem 8'li 19,50 TL, Işıklı Tükenmez Kalem 24,50 TL

Studi İnek Figürlü Tükenmez Kalem 24,50 TL, Studi Trend Tükenmez Kalem 24,50 TL, Studi Makaron Fosforlu Kalem 39,50 TL, Studi Çift Taraflı Keçeli Kalem 5'li 14,50 TL, Studi İnce Uçlu Keçeli Kalem 12'li 24,50 TL, Studi Fosforlu Kalem 4'lü 19,50 TL

Studi Tekli Fosforlu Kalem 5,75 TL, Studi Silici Set 23,50 TL, Studi Proje Çantası 34,50 TL, Studi 13 Bölmeli Evrak Dosyası 39,50 TL, Studi Telli Sunum Dosyası 40'lı 42,50 TL, Studi Zarf Dosya Çeşitleri 12,50 TL, Studi A4 Desenli Çıtçıtlı Zarf Dosya 5,25 TL

Studi Şeffaf Poşet Dosya 100'lü 29,50 TL, Studi Sekreterlik 19,50 TL, Studi Mantar Pano 30x40 cm 29,50 TL, Studi Renkli Fotokopi Kağıdı 100 Yaprak 29,50 TL, Studi Hazır Yapışkanlı Defter Kabı 5'li 4,75 TL, Studi Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı 5'li 4,75 TL, Studi Şeffaf Kaplama Kağıdı 2,75 TL

Studi El İşi Kağıdı 10'lu 10,50 TL, Studi Yapışkanlı Kağıt 4,75 TL, Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 12,50 TL, Studi Beyaz Tutkal 70 ml 9,50 TL, Studi Stick Yapıştırıcı 3'lü 12,50 TL, Studi Sıvı Yapıştırıcı 50 ml 6,50 TL, Studi Yaldızlı Bant Seti 27,50 TL, Studi Yapıştırıcı Bant 3'lü 12,50 TL

BİM okul malzemeleri kataloğunda çeşit çeşit kalemler de bulunuyor.Faber Castell Stick Yapıştırıcı 22 gr 23,50 TL, Faber Castell Tahta Kalemi 2'li 32,50 TL, Studi Beyaz Tahta Kalemi 3'lü 9,50 TL, Studi Ambalaj Lastiği 9,75 TL, Studi Eğlenceli Etiket Çeşitleri 12,50 TL, Studi Makas 9,75 TL, Studi Pergelli Çizim Seti 19,50 TL, Studi Şekilli Ataşlar 16,50 TL

BİM kırtasiye malzemelerindeki defter çeşitleri ise; Studi Renkli Ataş 40'lı 5 TL, Studi Etiket 24'lü 5 TL, Studi Çizgili/Kareli Not Defteri 7,75 TL, Studi A4 30 Yp Müzik Defteri 9,50 TL, Studi A5 40 Yp PP Kapak Dikişli Kareli/Çizgili Defter 4,50 TL, Studi A5 60 Yp PP Kapak Dikişli Kareli/Çizgili Defter 8,50 TL, Studi A5 96 Yp PP Kapak Spiralli Kareli/Çizgili Defter 14,50 TL, Studi A4 72 Yp PP Kapak Spiralli Kareli/Çizgili Defter 14,50 TL

Studi A4 80 Yp PP Kapak Dikişli Kareli/Çizgili Defter 17,50 TL, Studi A4 96 Yp PP Kapak Spiralli Kareli/Çizgili Defter 21,50 TL, Studi A4 120 Yp PP Kapak Spiralli Kareli/Çizgili Defter 39,50 TL, Studi A4 160 Yp Karton Kapak Spiralli Kareli/Çizgili Defter 39,50 TL, Studi A4 200 Yp 5 Kapak Defter 59 TL, Studi 13x21 80 Yp Lastikli Kareli/Düz/Çizgili Defter 24,50 TL

Studi 17x24 110 Yp Sert Kapak Spiralli Kareli/Çizgili Defter 29,50 TL, Studi A4 140 Yp Sert Kapak Spiralli Kareli/Çizgili Bloknot 49 TL, Studi A4 120 Yp Sert Kapak Spiralli Kareli/Çizgili Defter 49 TL, Studi Yapışkanlı Not Defteri Seti 44,50 TL, Studi Sulu Kapak Defter 54,50 TL, Studi Pelüş Kapaklı Defter 59 TL, Studi Tel Zımba Makinesi ve No:10 Tel 22,50 TL olarak raflarda yerini aldı.