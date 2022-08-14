ŞOK okul malzemeleri kataloğu yayınlandı! ŞOK kırtasiye ürünleri 2022

ŞOK okul malzemeleri 2022 kataloğu yayınlandı. Okulların açılmasına az bir zaman kala öğrencilerin ihtiyaçları kapsamında hazırlanan ŞOK kırtasiye ürünlerinde; Defter, kalem, okul çantası ve boya kalemleri gibi birçok ürün var. Çarşamba günü satışa sunulacak olan ŞOK kırtasiye ürünlerinde ayrıca; Lisanslı Çelik Matarası, Proje Çantası, katlanabilir silgi ve kalem hazneli Yazı Tahtası da yer alıyor. Peki ŞOK kırtasiye ürünlerinde başka neler var? İşte ŞOK okul malzemeleri 2022 kataloğu

ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

ŞOK okul malzemeleri kataloğunda bu hafta Eylül ayının ilk haftası açılacak olan okul ihtiyaçları kapsamında kırtasiye ürünleri yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta öğrencilerin okul ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan aktüel ürünler Eylül'ün 20'sine kadar yenilenerek satılmaya devam edecek. Peki ŞOK okul malzemelerinde neler var? İşte birbirinden renkli sayfalardan oluşan ŞOK kırtasiye ürünlerindeki indirim fırsatları.

ŞOK OKUL MALZEMELERİ KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta diz üstü bilgisayar, çalışma masası ve 5 raflı kitaplık gibi ürünler de satışa sunulacak. ŞOK 17 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda okulların açılacak olmasıyla birlikte kırtasiye malzemeleri yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta; Okul çantası, suluk, kalem, defter çeşitleri akıllı saat ve kablolu kulaklık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Dijital Yazı Tahtası 59,99 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğundaki okul malzemeleri ve fiyatları...

ŞOK Kırtasiye Ürünleri kataloğunun ilk sayfasında Okul Çantaları yer alıyor. ŞOK'ta; Proje Çantası 14,99 TL. Desenli Proje Çantası 19,99 TL. Lisanslı Anaokulu Çantası 49,99 TL. Lisanslı Beslenmeli Çantalı Okul Çantası 79,99 TL. Lisanslı Kalem Çantası 14,99 TL. Desenli Sırt Çanası 79,99 TL. Paraşüt Kumaş Çanta149,99 TL. Sırt Çantası 59,99 TL. Labtop Sırt Çantası 99,99 TL. Desenli Kalem Çantası 19,99 TL. Lisanslı Çelik Matara 69,99 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK Kırtasiye ürünleri fırsatlarında Pritt markalı yapıştırıcılar, Pensan ürünleri ve Rotring marka kalemler dikkat çekiyor. İşte ŞOK okul malzemeleri kapsamında satışa sunulacak olan kırtasiye ürünleri ve fiyatları...

ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2022

ŞOK'ta 'Okul İhtiyaçları Şok Ucuz' sloganı ile birçok kırtasiye ürünü çarşamba günü müşterilerin beğenisine sunacak.

* Okul Seti 24.99 TL

* 4'lü Kırmızı Kalem 18.99 TL

* 12'li Keçeli Kalem 49.99 TL

* 20'li Keçeli Kalem 69.99 TL

* 12'li Kuru Boya Kalemi Seti 49.99 TL

* 6'lı Karışık Desenli Kurşun Kalem 24.99 TL

* 12'li Pastel Boya 39.99 TL

* 15'li Silinebilir Mum Boya 79.99 TL

* Resim Defteri 29.99 TL

* 2'li Metalik Fosforlu Kalem 39.99 TL

* 0.7 Econ Mekanik Kurşun Kalem 19.99 TL

* 3'lü Sınav Silgisi 14.99 TL

* Kalemtıraş/Silgi Seti 19.99 TL

* 5'li Tükenmez Kalem 27.99 TL

* 24 Renk Lector Kuru Boya 29.99 TL

* 12'li Lector Keçeli Kalem 19.99 TL

* 12'li Lector Sulu Boya 14.99 TL

* Flüt 14.99 TL

* Sayı Seti 24.99 TL

* Ritmik Sayılar 5.99 TL

* 6'lı Şekilli Silgi 7.99 TL

* Hazneli Kalemtıraş 3.99 TL

* Körüklü Dosya 15.99 TL

* Sunum Dosyası 24.99 TL

* 50'li A4 Poşet Dosya 12.99 TL

* Lisanslı Anaokulu Çantası 49.99 TL

* Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 79.99 TL

* Lisanslı Kalem Çantası 14.99 TL

* Laptop Sırt Çantası 99.99 TL

* Sırt Çantası 59.99 TL

* Paraşüt Kumaş Çanta 149.99 TL

* Desenli Sırt Çantası 79.99 TL

* Proje Çantası 14.99 TL

* Lisanslı Çelik Matara 69.99 TL

* Desenli Kalem Çantası 19.99 TL

* 60 Yaprak A4 Defter 9.99 TL

* 80 Yaprak A4 Defter 14.99 TL

* 40 Yaprak A5 Defter 14.99 TL

* 120 Yaprak A5 Defter 22.99 TL

* Suni Deri Not Defteri 29.99 TL

* Baskılı Çıtçıtlı Dosya 5.99 TL

* Spiralli Resim Defteri 9.99 TL

* Edding Tahta Kalem Set 19.99 TL

* Edding Forforlu kalem 29.99 TL

* 3 Renk Tahta Kalem Set 9.99 TL

* Tahta Silgisi 4.99 TL

* 12'li Etiket Desenli 5.99 TL

* Öğrenci Makası 5.99 TL

* Boyama Önlüğü 26.99 TL

* 84'lü Uhu 34.99 TL

* Yapıştırıcı Set 9.99 TL

* Ayaklı Yazı Tahtası 199 TL

* Everest Dijital Yazı Tahtası 59.99 TL

* 50'li Allesta Meltblown Çocuk Yüz Maskesi 19.99 TL

* Peluş Anahtarlık 19.99 TL

* Slazenger Erkek Spor Ayakkabı 199.90 TL

* Pritt Stick Yapıştırıcı 21.99 TL

* 12'li Pritt Küçük Sulu Boya 19.99 TL

* 12'li Pritt Uzun Kuru Boya 29.99 TL

* 12'li Pritt Pastel Boya 24.99 TL

* 12'li Sulu Boya 12.99 TL

* 4'lü Sulu Boya Fırçası 19.99 TL

* Forforlu Kalem 12.99 TL

* Pensan Pastel Boya 14.99 TL

* Su Kabı 6.99 TL

* Tuval 24.99 TL

* Rotring Uçlu Kalem 19.99 TL

* 4'lü Rotring Kırmızı Kalem 12.99 TL

* Şerit Silici 7.99 TL

* 6'lı Fatih Kurşun Kalem 4.99 TL

* 5 Renk Tükenmez Kalem 6.99 TL

* Pensan İnce Uçlu Jel Kalem 12.99 TL

* Edding Keçeli Kalem 39.99 TL

* Çizim Seti 5.99 TL

* Yapışkanlı Not Kağıdı 4.99 TL

* Kırtasiye Set 12.99 TL

BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 16 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK okul malzemeleri kataloğu yayınlandı! ŞOK kırtasiye ürünleri 2022