ŞOK kırtasiye ürünleri 2023 kataloğundaki okul malzemeleri belli oldu. ŞOK market, okulların açılmasına yakın öğrencilerin ihtiyacı kapsamında onlarca çeşit kırtasiye malzemesini satışa sunacak. Öğrencilerin okul öncesi alması gereken kırtasiye ürünlerinin yer aldığı ŞOK okul malzemeleri kataloğunda; Çanta, defter, kalem, boya, su matarası, yazıcı ve daha birçok kırtasiye malzemesi 16 Ağustos itibariyle raflarda yerini alacak. Peki ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğunda neler var? İşte ŞOK kırtasiye ürünleri 2023 kataloğunda yer alan okul malzemeleri

ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

Şok Kırtasiye Ürünleri 2023 kataloğunu yayınladı. ŞOK okul malzemeleri kataloğunda bu hafta Eylül ayının 11'inde açılacak olan okullar için ihtiyaç kapsamında kırtasiye ürünleri yer alıyor.

Şok Kırtasiye ürünleri kapsamında; Okul Çantaları, sulu boya, kuru boya, pastel boya, kalemlik, su matarası çeşitleri, keçeli kalem, yapıştırıcı, çizgili ve kareli okul defterleri, resim efteri ve Rotring marka kalemler yer alıyor. Okul malzemeleri, ŞOK Kırtasiye ürünleri kataloğunda yer alan Epson Ecotank L3250 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4.599 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

Okulların açılmasına az bir zaman kala öğrencilerin ihtiyaçları kapsamında hazırlanan ŞOK kırtasiye ürünlerinde; Defter, kalem, okul çantası ve boya kalemleri gibi birçok ürün var. ŞOK'ta okul malzemelerinden oluşan kırtasiye ürünleri kataloğu, 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 30 Eylül tarihine kadar satışa sunulacak. Peki ŞOK okul malzemelerinde neler var? İşte birbirinden renkli sayfalardan oluşan ŞOK kırtasiye ürünlerindeki indirim fırsatları.

ŞOK okul malzemeleri kataloğunda bu hafta Eylül ayının ilk haftası açılacak olan okul ihtiyaçları kapsamında kırtasiye ürünleri yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta; Okul çantası, suluk, kalem, defter çeşitleri ve kablolu kulaklık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK Kırtasiye ürünleri fırsatlarında Pritt markalı kalem, boya ve yapıştırıcılar, Edding, Faber Castel ve Rotring marka kalemler dikkat çekiyor. İşte ŞOK okul malzemeleri kapsamında satışa sunulacak olan kırtasiye ürünleri ve fiyatları.

ŞOK aktüel kırtasiye ürünleri kataloğunda ayrıca; Katlanabilir silgi ve kalem hazneli Yazı Tahtası 399 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğundaki okul malzemeleri ve fiyatları...

Şok Kırtasiye Ürünleri 2023 kataloğundaki fırsat ürünleri bu kadarla da bitmiyor. 3 yıl garanti yazıcı-tarayıcı-fotokopi özelliği ile dikkat çeken epson L3250 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4599 TL, Çift taraflı kullanım imkanı sunan katlanabilir-ayaklı yazı tahtası 399 TL,

Kolay yazma ve tek tuşla silme özelliği olan Everest Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL, Siyah Tws Kulaklık 199 TL, Sm-804 Kablosuz Mouse 79,95 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta minikler de unutulmamış. Oyun kapsamında; Harry Potter Kart Oyunu 79,95 TL, 4'lü Gokidy Oyun Hamuru 39,95 TL, 10'lu Oyun Hamuru 79,95 TL, Sürpriz Yumurta Dinazorlar 24,95 TL, Paket Oyun Hamuru Seti 29,95 TL, 8'li Kinetik Kum 79,95 TL, Palyaço Balon Seti 49,95 TL, Sevimli Hayvanlar Balon Seti 19,95 TL, Everest Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL, Asonic Siyah Tws Kulaklık 199 TL ve Everest Sm-804 Kablosuz Kulaklık 79,95 TL olarak karşımıza çıkıyor.

ŞOK okul malzemelerinde en çok ihtiyaç duyulan ve indirim fırsatı olan Lisanslı Anaokulu Çantası 99,95 TL, Paraşüt Kumaş Çanta 299 TL, Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 199 TL, Laptop Çantası 219 TL, Sırt Çantası 499 TL, Metal 2 Katlı Kamyon Kalem Kutu 119 TL, Kırtasiye Set 129 TL, Renkli Kalemlik 39,95 TL, Renkli Sırt Çantası 199 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca; Faber Castell markası ile Kırmızı 4'lü Kalem 44,95 TL, Okul Seti 49,95 TL, Karışık Desenli Kurşun Kalem 59,95 TL, Kuru Boya 12'li Kalem Seti 109 TL, Pastel Boya 18'li Set 149 TL, Sulu Boya 12'li Set 119 TL, Oyun Hamuru Yeni Klasik Renkler 119 TL, Silgi Seti 69,95 TL, Apollo Mekanik Metalik Kalem 159 TL, renkli Keçeli 14 Klasik ve 6 Neon Set 149 TL'den satışa sunuluyor.

ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğunda son olarak; Lector 24'lü Kuru Boya 89,95 TL, Lector 12'li Keçeli Kalem 39,95 TL, Lector 12'li Sulu Boya 29,95 TL, Lector Pastel Boya 16,95 TL, Körüklü Dosya 59,95 TL, Zımba Seti 34,95 TL, Flüt 39,95 TL,

Sayı Seti 59,95 TL, Hazneli Kalemtraş 7,95 TL, Baskılı Çıtçıtlı Dosya 6,95 TL, Çöpçü Kalemlik 16,95 TL, Tekli Metal Kalemlik 24,95 TL, Körüklü 7 Bölmeli Dosya 59,95 TL, Öğrenci Makası 9,95 TL'den raflarda yerini alacak.