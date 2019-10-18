ABD 7.5 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi getirdi
ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ürününe, Dünya Ticaret Örgütü´ne (WTO) yapılan AB´nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.
- DHA
Konu ile ilgili hakemliğin 2 Ekim tarihinde tamamlanması sonrasında WTO ABD´ye ek gümrük vergisi onayı vermişti.
Birleşik Kralllık, Fransa, Almanya ve İspanya´nın sübvansiyonlardan etkilenmeyeceği duyuruldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.