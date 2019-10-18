ABD 7.5 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi getirdi ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ürününe, Dünya Ticaret Örgütü´ne (WTO) yapılan AB´nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.