ABD doları 5.80’in altında
Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından düşüşe devam eden dolar, dün de yüzde 1.5 değer kaybederek 5.7850 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Son 6 iş gününü düşüşle tamamlayan dolar, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından günün ikinci yarısında analistlerin destek olarak takip ettiği 5.80’in altına geriledi. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın, serbest kalan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’la ilgili olarak yaptığı açıklamaların döviz piyasasındaki pozitif havayı desteklediğini söyledi.
BORSA YÜZDE 1.8 ARTTI
Trump, haftasonu yaptığı açıklamada “İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım” ifadelerini kullanmıştı. Türk Lirası’nın, yüzde 1.5 ile dolar karşısında en fazla yükselen gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu vurgulayan analistler, TL’yi yüzde 0.74 ile Rus Rublesi’nin takip ettiğini dile getirdi. Bu arada dolardaki düşüşe bağlı olarak Borsa İstanbul da yüzde 2.04 artış gösterdi.
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