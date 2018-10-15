Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD doları 5.80’in altında

Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından düşüşe devam eden dolar, dün de yüzde 1.5 değer kaybederek 5.7850 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son 6 iş gününü düşüşle tamamlayan dolar, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından günün ikinci yarısında analistlerin destek olarak takip ettiği 5.80’in altına geriledi. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın, serbest kalan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’la ilgili olarak yaptığı açıklamaların döviz piyasasındaki pozitif havayı desteklediğini söyledi. 

BORSA YÜZDE 1.8 ARTTI

Trump, haftasonu yaptığı açıklamada “İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım” ifadelerini kullanmıştı. Türk Lirası’nın, yüzde 1.5 ile dolar karşısında en fazla yükselen gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu vurgulayan analistler, TL’yi yüzde 0.74 ile Rus Rublesi’nin takip ettiğini dile getirdi. Bu arada dolardaki düşüşe bağlı olarak Borsa İstanbul da yüzde 2.04 artış gösterdi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA