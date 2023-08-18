ABD dolarının sonu geliyor! İki ülkeden tarihe geçen petrol satışı

BRICS üye devletleri, ABD dolarını hem rezerv para birimi hem de uluslararası ticareti düzenleme aracı olarak terk etme niyetlerini ifade etmişlerdi. Halihazırda, birçoğu yerel para birimlerinde alım satım işlemlerini gerçekleştiriyor. De-dolarizasyon yolculuğunda bazı üyeler yerel para birimlerini kullanarak petrol ve gaz satın alıyor.



Abu Dabi'deki Hindistan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ikili ticareti artırmak ve ABD dolarına bağımlılığı azaltmak amacıyla Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk ham petrol ödemesini yerel para biriminde yaptı.

Anlaşma, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi ile Indian Oil Corporation arasındaki 'yerel para birimi mutabakatı' (LCS) sistemi kapsamında gerçekleştirildi.

İKİ ÜLKEDEN TARİHE GEÇEN PETROL SATIŞI

İşlem, hem Hindistan rupilerini hem de BAE dirhemlerini içeren, açıklanmayan bir meblağ karşılığında yaklaşık bir milyon varil ham petrolün satışını içeriyordu.



Temmuz ayında Hindistan ve BAE, ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmek için bir anlaşma imzaladı. Her iki ülke de sınır ötesi işlemleri ve para transferlerini daha verimli bir şekilde işlemek için anında bir ödeme bağlantısı kurma sözü verdi. Yeni Delhi ile Abu Dabi arasındaki diplomatik ve ticari bağlar son birkaç yılda arttı. BAE, Hindistan'ın dördüncü en büyük ham petrol kaynağı ile sıvılaştırılmış doğal gaz için ikinci en büyük kaynağıdır.



DE-DOLARİZASYONDA SON ADIM

Rusya ve Çin de dolarsızlaştırma çabalarına öncülük ediyor. Geçen yıl, iki ülke arasındaki ilişki, ticaretinin büyük bir kısmının Çin Yuanı ile yapılmasına yoğunlaştı.



TRUMP, BRICS GENİŞLEMESİNİN ABD DOLARININ SONU OLACAĞI UYARISINDA BULUNDU



Jeopolitik gerilimler yükselirken, eski ABD Başkanı Donald Trump, doların küresel konumu konusunda uyarıda bulundu. BRICS'in De-dolarizasyona yönelik agresif hareketlerine işaret etti.