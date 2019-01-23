ABD piyasaları açılış öncesinde yükselişte

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Demokratları bir kez daha suçlayarak, Demoktarların sınır duvarı konusunda "politik oyunlar" oynadığını ileri sürerken, Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi, Trump´ın hükümet yeniden açılana kadar görüşmelere başlamayacağını duyurdu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda, Pekin´den gelen bir toplantı talebini Washington´ın kabul etmediği haberlerini Beyaz Saray danışmanlarından Larry Kudlov yalanlayarak, önümüzdeki hafta için planlanan görüşmeler öncesinde herhangi bir ön toplantı yapılmayacağını söylemişti.

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde durum şöyle;

- Dow Jones yüzde yüzde 0.22,

- Nasdaq yüzde 0.17,

- S&P yüzde 0.11 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.07 değer kaybederek 1.1360 düzeyine gerilerken, sterline karşı yüzde 0.32 değer kaybederek 1.2995 değerine çekildi.