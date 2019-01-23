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ABD piyasaları açılış öncesinde yükselişte

ABD hisse senedi piyasaları, hükümetin geçici olarak kapatılmasının 33. gününde, açılış öncsi işlemlerde rekor düzeyde yükseldi.

  • DHA
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ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Demokratları bir kez daha suçlayarak, Demoktarların sınır duvarı konusunda "politik oyunlar" oynadığını ileri sürerken, Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi, Trump´ın hükümet yeniden açılana kadar görüşmelere başlamayacağını duyurdu.
 
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda, Pekin´den gelen bir toplantı talebini Washington´ın kabul etmediği haberlerini Beyaz Saray danışmanlarından Larry Kudlov yalanlayarak, önümüzdeki hafta için planlanan görüşmeler öncesinde herhangi bir ön toplantı yapılmayacağını söylemişti.
 
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde durum şöyle;
 
- Dow Jones yüzde yüzde 0.22,
 
- Nasdaq yüzde 0.17,
 
- S&P yüzde 0.11 yükseldi.
 
Dolar, euro karşısında yüzde 0.07 değer kaybederek 1.1360 düzeyine gerilerken, sterline karşı yüzde 0.32 değer kaybederek 1.2995 değerine çekildi.
 

#Tarihtebugün 1913 yılında ´Babıali Baskını´ olarak tarihe geçen hükümet darbesi gerçekleşti

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