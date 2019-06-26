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ABD piyasaları Powell´ın açıklamaları etkisiyle yükseldi

ABD hisse senedi piyasaları Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell´ın Salı gün yaptığı para politikası hakkındaki açıklamalar etkisiyle yükseldi.

  • DHA
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Dış İlişkiler Konseyi´nde konuşan Powell, Fed´in "kısa vadeli politik baskılardan etkilenmediğini" ve geçici faktörlerle ilginemeyerek uzun vadeye bakması gerektiğini belirtti.
 
Diğer yandan, ABD ve İran arasındaki jeopolitik gerginlikler iki ülkeden gelen açıklamalar etkisiyle yükseldi.
 
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
 
- Dow Jones yüzde 0.04,
 
- Nasdaq yüzde 0.22 ve
 
- S&P yüzde 0.07 yükseldi.
 

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