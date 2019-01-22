ABD THY'yi izleyecek, izleyicileri de Atlanta'ya taşıyacak

Türk Hava Yolları’nın en önemli yolcu pazarları arasında ABD’ye yapılan uçuşlar ön sırada yer alıyor. ABD'de, New York, Los Angeles, Washington, Boston, Houston, Şikago, Miami, Atlanta ve San Francisco olmak üzere 9 noktaya uçan THY, önemli transit yolcu potansiyeli olan Newark’a da yakında seferlere başlayacak.

ABD'de bilinirliliği artacak

THY, ABD’de yolcu sayısını artırmak adına reklam, bilet, televizyon, yiyecek içecek, ürün satışları ile birlikte milyarca dolar iş hacmi olan Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçına (Super Bowl) bir kez daha reklam verecek. THY’nin 30 saniyelik reklam filmi, New England Patriots ile Los Angeles Rams karşılaşmasını yayınlayacak televizyon kanalında yer alacak. THY, ABD’nin en çok izlediği ve dünya genelinde 750 milyon kişinin izlemesin beklendiği etkinlikte reklamı ile ülkede ve dünya genelinde büyük bir kitleye ismini bir kez daha ulaştıracak.