ABD’deki karara Halkbank’tan tepki: Tüm yasal haklar kullanılacak
ABD’de aleyhine açılan davada, Halkbank’ın davanın düşmesi ve reddi hakim talebi reddedildi. Halkbank tüm yasal hakların kullanacağını duyurdu.
ABD’deki İran yaptırımları davasında New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, Halkbank avukatlarının mahkemenin yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddi hakim yapmak için özel statüyle duruşmaya katılım talebini reddetti.
Halkbank’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “ABD’deki emsal davalarda yargı yetkisi ve hâkimin reddi gibi eşik niteliğindeki konulara esasa girilmeden itiraz edilebilmesi için hususi katılıma izin verilmesi geçerli bir uygulamadır. Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan Bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır.Bankamız, ABD içinde hiçbir şube ve fiziki operasyonu bulunmadığından, ABD mahkemelerinin bankamız üzerinde yargı yetkisi olmadığını savunma hakkının verilmesini istemektedir” denildi.
İŞLEMLERİMİZ ŞEFFAF
Açıklamada şu bilgilere yer verildi: Hususi katılım talebimizin bir diğer gerekçesi de hâkimin reddi talebidir. Mevcut hâkimin gerek mahkemede gerekse mahkeme salonu dışında yaptığı açıklamaların, iddianameye ilişkin kilit olgusal ve hukuki konulardaki tarafsızlığına gölge düşürdüğü gözlemlenmektedir. Mevcut hâkimin davaya başkanlık etmeye devam etmesi, mahkemenin tarafsızlığının da sorgulanmasına neden olacaktır.Diğer taraftan, banka nezdinde yaklaşık bir yıl süren incelemeler sonucunda bankamızın iddia olunduğu gibi herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde yer almadığı, ABD’nin yaptırım kurallarını ihlal etmediği ve dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı daha önce kanıtlarıyla birlikte ortaya konmuştur.”
Ekonomiye katkıya devam
Halkbank açıklamasında bankanın Türkiye için önemine dikkat çekilerek “Türkiye ekonomisindeki hayati rolünü seksen yılı aşkın bir süredir gururla sürdüren Bankamızın, kurumsal sorumluluklarının bilinciyle, ülke ekonomisinin kalkınmasına destek vermeye devam edeceğini ve faaliyetlerini tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız” denildi.
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