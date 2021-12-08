AB'den ticari misilleme mekanizması girişimi

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:16 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:17

AB Komisyonu, üçüncü ülkelerin ekonomik "baskılarına" karşı kısıtlayıcı tedbir uygulama imkanı sağlayacak bir ticari misilleme mekanizması kurulmasını içeren düzenleme teklifini açıkladı.

"Zorlama Karşıtı Enstrüman" adlı mekanizmaya göre, AB veya üye ülkelerinin ticaretini veya yatırımlarını etkileyen önlemler uygulayan veya uygulama tehdidinde bulunan yabancı ülkelere derhal müdahale edilecek. Ekonomik olarak zorlayıcı önlemler alındığının belirlenmesi ve bu konudaki müzakerelerin sorunu gidermemesi halinde mekanizma devreye girecek.

Bu kapsamda, AB Komisyonu, gümrük vergisi, kota, ithalat sınırlaması, yatırım ve hizmetlerin kısıtlanması, ülkenin AB piyasalarına erişimin engellenmesi gibi çeşitli seçenekleri derhal hayata geçirecek.

AB tarafından yürürlüğe konacak bir ekonomik tedbir, üye ülkelerin oy çokluğuyla kaldırılabilecek.

Halihazırda AB'nin ekonomik zorlamaya karşı müdahale edecek bir yasal çerçevesi bulunmuyor.

Mekanizmanın yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

AB'nin ekonomik konulardaki yaptırım veya misilleme gibi uygulamaları üye ülkelerin oy birliğiyle alınabiliyor. Bu durum nedeniyle karşı yaptırımların kabulü için her üye ülkenin ikna edilmesi gerekiyor. Ancak yaptırım kararı, hem uzun süreç alıyor hem de her durumda mümkün olmuyor.

Söz konusu mekanizmanın, Çin gibi ekonomik dayatmalarda bulunduğu iddia edilen ülkelere karşı kullanılabileceği görüşü hakim olurken, AB üyesi ülkelerin tamamı mekanizmaya sıcak yaklaşmıyor. Bazı AB ülkeleri, ekonomik sorunların ve uzlaşmazlıkların giderilmesi için mevcut Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını yeterli buluyor.