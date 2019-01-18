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ABD'nin petrol üretimi 2019'da önemli etken olacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ABD petrol üretiminin, bu yıl bir kez daha küresel piyasalarda önemli bir etken olacağına dikkat çekti.

  • DHA
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IEA'nın raporunda, "Enerji devi, yeniden dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu onaylatma yolunda" denildi. IEA verilerine göre, ABD'nin petrol üretimi geçen aylarda günde 2 milyon varilden de çok artarak, günde 11.9 milyon varile katar yükseldi.
 
IEA verilerine göre, küresel petrol üretimi Aralık ayında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) öncülüğünde, günde 950 bin varil azaldı.
 
IEA verilerine göre, günde 590 bin varili bulan OPEC'in üretimindeki düşüşün 420 bin varillik büyük bölümü Suudi Arabistan üretimindeki düşüşten kaynaklandı.
 
Küresel petrol talebinde 2019 yılı için büyüme öngörüsünü günde 1.4 milyon varil düzeyinde tutan IEA, 2018'de günde 2.6 milyon varil olan OPEC dışı üreticilerin petrol üretimindeki artışın ise 2019'da 1.6 milyon varil/güne yavaşlayacağını öngördü.
 
Ancak ABD'nin üretiminde sürpriz yükselişin 2019 yılında da devam  edeceğini öngören IEA, 2019 ortasında ABD'nin üretiminin Suudi Arabistan  veya Rusya'nın üretim kapasitesini geride bırakacağını da vurguladı.
 
Rusya'nın günlük üretiminin Aralık ayında 11.5 milyon varile yaklaştığına işaret eden IEA, Rusya'nın üretimi ne zaman kısmaya  başlayacağının belirsiz olduğunu vurguladı.

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