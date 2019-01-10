ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,7 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 439,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,4 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ham petrol stokları bir önceki hafta 7 bin varil artmıştı.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde kaldı.Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 8,1 milyon varil (yüzde 3,4) artışla 248,1 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 3,4 milyon varil yükseliş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 6,9 milyon varil artış göstermişti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 454 bin varil artışla 7,85 milyon varile yükselirken, ihracatı ise günlük ortalama 172 bin varil düşüşle 2,06 milyon varile geriledi.Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 10 bin varil yükseldi.

Günlük 10 bin varillik artış sadece Alaska eyaletinde gerçekleşti, diğer eyaletlerin ham petrol üretiminde değişiklik olmadı.Böylece, 29 Aralık-4 Ocak haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,7 milyon varille rekor seviyede seyretmeye devam ederken, son 52 haftada 41'inci kez artış gösterdi.

EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.