Adıyaman'dan İran'a sertifikalı tohum ihraç edildi

Adıyaman'da sertifikalı tohum yetiştiren bir firma, ürettiği 3 bin ton nohut tohumunun 2 bin 500 tonunu İran'a gönderdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, İran'a ürün gönderecek firmayı ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'nin sertifikalı tohum üretim merkezleri arasında yer aldığını belirten Alan, Adıyaman'daki firmaların 2014'te ihracata da başladıklarını söyledi.

Alan, bu firmaların tescillettirdikleri tohumları, yöresel isimlerle Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bugün burada firmamızın tescillenen Göksun ve Aras tohumlarını İran'a göndermek üzere bir araya geldik. Bugünün bizim için ayrı bir önemi var. İlk defa Adıyaman Gümrük Müdürlüğünden ihracata başladık. Şimdiye kadar ilimizde gümrük olmadığı için farklı illerdeki gümrüklerden yurt dışına tohum gönderiyorduk. Nohut üretiminde bu yıl geçen yıla göre ciddi üretim artışı oldu. 3 bin ton nohut üretimiyle firmamız Türkiye'de birinci sırada." dedi.

Adıyaman'ın sertifikalı nohut ve mercimek üretiminde ülkede ilk sırada, arpada üçüncü ve buğdayda yedinci sırada olduğuna işaret eden Alan, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman'a Sertifikalı Tohum Test Müdürlüğü kurdu. İnşallah en yakın zamanda faaliyete geçecektir. Adıyaman'ı meyvecilik ve tohumun merkez üssü haline getireceğiz. Bu tesis Bakanlığın yüzde 50 hibe desteğiyle kuruldu. Bu gibi tesislerin sayısı ilimizde gittikçe artacaktır. Tohumculukta ciddi ihracat hedefliyoruz."

Sırada Ukrayna var

Alan, firmanın ürettiği 3 bin ton nohut tohumunun 2 bin 500 tonunu İran'a ihraç ettiğini belirterek, "Geçen yıl bin 200 ton nohut tohumu ihraç edilmişti. Bu yıl daha fazla ihraç edilmesi bizleri mutlu etti. Tohumda normal şartlarda ilaçlama yapılmaz ama İran üreticilerini korumak adına ilaçlanıp gönderilmesini istemiş. Bundan sonra da Ukrayna'ya tohum göndereceğiz. Geçmiş yıllarda Romanya, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tohum ihraç ediyorduk. Bu ülkelere ilave olarak İran'a göndermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Firma sorumlusu Mehmet Fatih Olgun da merkeze bağlı Mansur köyünde yetiştirdikleri tohumları İran'a sattıklarını söyledi. 2015'ten bu yana KKTC'nin tohum ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Olgun, "Şimdi de İran'a tohum gönderiyoruz. Yerli tohumculuğun daha da büyümesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." dedi.