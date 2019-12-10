'Afrika’da lojistik merkezleri kurulacak'

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, salonda bulunanların Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin gelişmesi için zor bir coğrafyada faaliyet gösterdiğini söyledi. Afrika’ya verilen önem ve Afrika ile ticaretin gelişmesi için gerçekleştirdikleri faaliyetlere değinen Pekcan, halihazırda Afrika’nın 42 ülkesinde büyükelçilikleri, 26 ülkede ticaret müşavirlikleri bulunduğunu anlattı.

ZİRVE GERÇEKLEŞECEK

THY’nin Afrika’da 38 ülkeye uçtuğunu bildiren Pekcan, DEİK’in bu bölgede 45 ülkede iş konseyinin olmasının önemli bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.Ruhsar Pekcan, 2003-2018’i kapsayan dönemde Afrika ile toplam dış ticaretin 5.5 milyar dolardan 23.8 milyar dolara, ihracatın 2.1 milyar dolardan 14.4 milyar dolara çıktığı belirterek, ihracatın yüzde 579 arttığını söyledi. Pekcan, “2020 sanki Afrika yılı olacak bizim için. Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde nisan ayında muhtemelen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştirilecek” dedi.