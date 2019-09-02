Ağlar balıkla doldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 1 Eylül gecesi denize açılan balıkçılar teknelerini balıkla doldurarak döndü. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılan İstanbul’daki balıkçıları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karşıladı. Yerlikaya, şafak vakti su ürünleri haline geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “İlk mezatı açıyoruz. Marmara’nın kurusu sizi çok özlemiş, bütün İstanbulluları özlemiş. İstavrit şu anda ilk tekneden geldi, mezatı açıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 300 liradan kasasını açıyorum. Buyurun alana, satana hayırlı olsun.”

FİYATLAR DÜŞTÜ

Balıkçıların tuttukları balıklar hallerden sonra pazarlardaki tezgahları doldurdu. Tezgahlarda en çok hamsi tercih ediliyor. Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistiren, “Vatandaşlarımız balığı özlemişler. Hamsimiz istavritimiz var. Hamsinin kilosu 30, istavritin 10 lira. Çipura ve barbunumuzun fiyatı da kilosu 25, 30 lira arasında değişiyor” diye konuştu. Bistiren, sezonun bol ve bereketli geçeceğini ifade ederek “Bolluk olunca ucuz olur, güzel olur herkes gönlüne göre yer. Beş on gün sonra sezon belli olur, daha da iyi olur fiyatlar. Şu an en çok hamsi ve istavrit satılıyor” dedi.

AÇIK ARTIRMAYA İLGİSİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar ise limana hamsi, mezgit, sardalya ve istavritle döndü. İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’in ettiği duanın ardından, Başkan Vekili Çakmak, düdük çalarak Türkiye’nin en büyük ikinci balık halinde sezonun ilk mezatını başlattı. Kasalara doldurulan balıkların açık arttırma usulüyle satılması renkli görüntülere sahne oldu. Mezata taşınan balıklar, kısa sürede alıcı buldu. Sezonun ilk avı sonrası, istavritin kasası 150, sardalyanın 150-200, hamsinin 225-260, mezgitin 120-150 liradan alıcı buldu.