Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu? Ağustos 2020 TEFE - TÜFE rakamları

03 Eylül 2020 Perşembe 11:05 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 11:05

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Ağustos 2020 enflasyon oranı ve TEFE - TÜFE oranı ve enflasyon beklentisi özellikle ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor. Peki Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu? İşte detaylar...

TÜİK tarafından enflasyon oranları açıklanmadan ekonomistler enflasyon tahmininde bulunuyor. Enflasyon rakamları Temmuz'da yüzde 0,58 artarken, yıllık bazda yüzde 11,76 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyordu. Her sene kira kontratı yenilenecek olan vatandaşların merak ettiği TEFE TÜFE oranı belli oldu.

AĞUSTOS 2020 ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Enflasyon ağustos ayında TÜFE'de yüzde 0,86 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 11,77 oldu. Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık olarak belirlendi.

Yıllık enflasyon aynı ayda yüzde 11,77 olarak gerçekleşti. Yurtiçi TÜFE ağustosta yüzde 2,35 artarken, yıllık bazda yüzde 11,53 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLERDE

Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 2,11 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

SAĞLIKTA BİR YILDA YÜZDE 14,68 ARTIŞ

TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,68 ile sağlık ve yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür ve yüzde 8,50 ile eğitim oldu.

ZAM ŞAMPİYONU SALATALIK

Ağustos ayının zam şampiyonu yüzde 25,17'lik fiyat artışıyla salatalık oldu. Onu yüzde 21,86 ile limon, yüzde 18,64 ile yurtiçi turlar, yüzde 14,83'le patlıcan izledi.

Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 19,63'le erik olurken, onu yüzde 17,38'le patates takip etti.