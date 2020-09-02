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Ekonomi

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 11:03
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