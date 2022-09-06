'Aile Destek Programı parasını nereden alabilirim?' sorusunun cevabı başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile Destek Paketinin ilk taksiti, temmuz ayının 29'unda başlamıştı. Peki Ağustos ayı sosyal yardım parası ne zaman yatırılacakk? Aile Destek Programı ödemeleri nereye yatacak? Konuyla ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri devam ediyor.

Ağustos ayı için beklenen ödemelerin ne zaman yapılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Aile Destek Paketi ödemelerinin ilk taksiti Temmuz'un 29'unda yatırılmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin eylül ayı bitmeden yatırılması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili "Türkiye Aile Destek Programı ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup, eylül ayının ilk haftası içinde ödemeler gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NEREYE YATACAK?

Aile Destek Paketi ödemeleri PTT şubelerinden yapılacak olup, e-Devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için E-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

Aile destek pakedinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını yaparak 12 ay boyunca 450,550 ve 600 lira olarak dağıtılacak yardımlardan faydalanabilecekler.