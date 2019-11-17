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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, '26 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar artık çalıştırılmayacak.' dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, '26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak' dedi.
 
O mesleklerden bazıları şöyle: 
 
Tarihi restorasyon elemanı, iplik operatörü, taşlama tezgah işçisi...

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