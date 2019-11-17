Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, '26 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar artık çalıştırılmayacak.' dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, '26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak' dedi.
O mesleklerden bazıları şöyle:
Tarihi restorasyon elemanı, iplik operatörü, taşlama tezgah işçisi...
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