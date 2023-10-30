İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2581
  • EURO
    29,8281
  • ALTIN
    1811.11
  • BIST100
    7761.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Akaryakıt Özel Ekibi 15,6 milyar liralık kamu zararı tespit etti
Ekonomi

Akaryakıt Özel Ekibi 15,6 milyar liralık kamu zararı tespit etti

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele eden Akaryakıt Özel Ekibi, kurulduğu günden bu yana 1800 firmaya yönelik çalışma yürütürken 15,6 milyar liralık kamu zararı tespit etti.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Akaryakıt Özel Ekibi 15,6 milyar liralık kamu zararı tespit etti
ABONE OL

Bakanlık, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı doğrultusunda, kamunun bu alandaki çalışmalarını koordine ediyor.

İlgili kamu kurumlarının katılımıyla oluşturulan Akaryakıt Özel Ekibi de sahada mücadele gerçekleştiriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, kurulduğu 21 Eylül 2014'ten bu yana ekip tarafından 1800 firmaya yönelik çalışma yürütüldü ve 15,6 milyar liralık kamu zararı ortaya çıkarıldı.

Bu yılın 9 ayında ise 47 firmaya yönelik çalışma yapılırken bu kuruluşlarca düzenlenen 3,2 milyar liralık sahte fatura nedeniyle kamunun 1,4 milyar lira zarara uğratıldığı hesaplandı.

- YASA DIŞI DÜZENEKLER TESPİT EDİLDİ

Ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 43 akaryakıt bayisinin yazar kasa ve otomasyon sistemlerine müdahale ederek yasa dışı gizli düzeneklerle kayıt dışı akaryakıt sattıkları belirlendi. Söz konusu bayiler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirildi. Bu bildirim neticesinde, düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden yargı kararları sonuçlanana kadar bu bayilerin faaliyetlerinin geçici durdurulması sağlandı.

Kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar Akaryakıt Özel Ekibi tarafından 1800 firmaya yönelik yürütülen çalışmalarda, bu kuruluşlarca 45 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Öte yandan, bu yılın 9 aylık döneminde Gümrük Muhafaza birimlerince 47 olayda, 13 milyon lira değerinde ve 769 ton kaçak akaryakıt belirlendi.

Türkiye'de ilk defa tüm kolluk birimlerinin tek çatı altında toplandığı Akaryakıt Özel Ekibi, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından yapılan görevlendirmelerle faaliyetlerini yürütüyor. Ekipte, akaryakıt ve buna bağlı vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik ihtisaslaşmış personel işbirliği içinde görev yapıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.