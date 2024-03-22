Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı bağlayan Karavanke Tüneli'nde ışık göründü!

Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan ve Akdeniz, Balkanlar ile Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan kara yolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli'nin kazı çalışmaları tamamlandı. Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz İnşaat tarafından yapılan proje, aynı zamanda Slovenya'da bir Türk şirketi tarafından yapılan ilk altyapı projesi oldu. Slovenya ve Avusturya sınırının ortasından geçen tünelin 2025'in üçüncü çeyreğinde tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.



Tünelde ışık görünmesi nedeniyle 18 Mart 2024'te Slovenya hükümeti tarafından Hrusica'da bir tören düzenlendi. Törene Slovenya Başbakanı Robert Golob, Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan, devlet yetkilileri ile Cengiz İnşaat yöneticileri ve çalışanları katıldı. Tören sonrasında konuşan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, "Slovenya sınırları içinde inşa edilen en uzun karayolu tüneli olan Karavanke, elverişsiz zemin koşulları, yeraltı suyu çıkışı ve yoğun metan gazı varlığı gibi nedenlerle çok zorlu şartlarda çalıştığımız; ileri mühendislik bilgilerimizi aktardığımız bir proje olarak gerçekleşti. Proje için iki kez yapılan ihalenin ikisini de biz kazanarak, ülkede altyapı projesi yapan ilk Türk şirket olduk" dedi. Alp Dağları'nda bulunan Hrusica bölgesinde yapımı devam eden Karavanke Tüneli hakkında bilgi veren Cengiz, yapım işinin; tünel, iki köprü, portal binası ve idare binasından oluştuğunu belirterek şunları söyledi: "Halihazırda bölgede bulunan tünel yetersiz kaldığı için ona ek olarak bu tünelin yapılması kararı alındı ve iki ülke, kendi bölgelerinde kalan bölüm için ihale yaptılar. Toplam uzunluğu 7.822 metre olan Karavanke Tüneli'nin Slovenya tarafındaki 3.446 metrelik kısmını biz inşa ediyoruz. Tünel açıldığında, 1991 yılında tamamlanan ve halihazırda faaliyette olan diğer tünelin renovasyonu yapılacak ve bu süre içinde bizim tünelimiz tek tüp olarak gidiş geliş için kullanılacak. Eski tünelin renovasyonu tamamlandığında ise bizim tünelimiz sadece Slovenya – Avusturya yönü için trafiğe açılacak. Karavanke Tüneli, bölgesel kalkınmaya, ticarete ve turizme katkıda bulunurken yolcular ve kargolar için de uygun ve verimli bir ulaşım rotası sağlayacak."

3 YILDA 15 MİLYON ARAÇ GEÇECEK

İhale bedeli 120,2 milyon Euro olan Karavanke Tüneli, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Yapımına Mart 2020'de başlanan tünel, Nisan 2025'te tamamlanacak; 2025'in üçüncü çeyreğinde ise trafiğe açılacak. Proje kapsamında, gişelerden tünele kadar gelen yolun yanı sıra, 165,2 metre uzunluğunda öngerme çelikli köprü, tünelin havalandırma, aydınlatma ve diğer elektromekanik sistemlerinin yönetiminin yapılacağı bir portal binası ile 1.000 metrekarelik 3 katlı bir idare binası da Cengiz İnşaat tarafından tamamlanarak Slovenya Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek. 175'i Türk 225 kişinin istihdam edildiği tünel trafiğe açıldığında diğer tünelin renovasyon dönemi olan üç yılda toplam 15 milyon aracın geçmesi bekleniyor.