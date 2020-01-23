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Ekonomi

Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör kapağının kaynağı yapıldı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör kapağının kaynak işleminin tamamlandığı bildirildi.

AA23.01.2020  16:05 - Güncelleme: 23.01.2020  16:05

Rosatom'un makine yapımı bölümü Atomenergomash AŞ tarafından yapılan açıklamada, söz konusu işlemin Rusya'nın Volgodonsk şehrindeki kaynak merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Akkuyu NGS için üretilen parçaların birleştirilmesi işlemlerinin sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, reaktörün en önemli parçası olan reaktör kapağının kaynak yoluyla birleştirilmesi işleminin 17 gün sürdüğü ve kapağın bitmiş ürün ağırlığının yaklaşık 95 ton olacağı kaydedildi.

Hindistan, Bangladeş, Çin ve Rusya'daki nükleer santraller için de reaktör ekipmanları üreten Atomenergomash AŞ, Akkuyu NGS'nin dört ünitesinin tamamı için reaktör ekipmanı ve makine odası tedarik ediyor.

Akkuyu NGS'nin kurulumuna ilişkin hükümetlerarası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

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