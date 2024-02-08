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Ekonomi

Akkuyu NGS'de yeni aşama

Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde montaj çalışmaları için özel alan oluşturuldu.

DHA8 Şubat 2024 Perşembe 12:44 - Güncelleme:
Akkuyu NGS'de yeni aşama
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde bulunan reaktör bölmesinde, reaktör kontrol kurulumu için gereken temizlik yapılarak özel bir alan oluşturuldu. Özel alanın oluşturulması, 1'inci ünitenin reaktör binasında genel inşaat işlerinin tamamlanması ile ekipman çalıştırma ve ayarlama aşamasına geçilmesi anlamına geliyor. Bu alanın oluşturulması, sıcak soğuk çalıştırma yapılmadan önce simülasyon yakıt çubuklarının yüklenmesi ile ekipman parçalarının belirlenen konuma yerleştirilmesini içeren reaktörün kontrol kurulumu çalışmalarının yapılmasına olanak verecek.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali (NGS) Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuyla ilgili olarak şunları belirtti:

"Aralık 2023'te Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesi için işletmeye alma iznini aldık. Bu sayede çalıştırma ve ayarlama işlemlerine geçebiliyoruz. Yüksek teknolojiye sahip ekipmanların işletmeye hazırlanmasına yönelik teknik açıdan zorluk teşkil eden tüm çalışmalar Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin deneyimli uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Reaktörün kontrol kurulumu için aktif hazırlıklar sürüyor, bu hazırlıkların önemli bir aşaması da özel olanın oluşturulmasıydı. Bu, Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinin reaktör binasının reaktör bölmesindeki genel inşaat işlerinin tamamlanması anlamına geliyor. Endüstriyel temizlik kuralları, yabancı cisimlerin, inşaat malzemelerinin bölmeye girişini engelliyor ve ekipman montajı sırasında gerekli tüm güvenlik gerekliliklerine uyulmasını sağlıyor. Artık yakıt çubukları simülatörlerinin yüklenmesi ve soğuk-sıcak test aşaması için doğrudan reaktör bileşenlerinin kurulumuna geçiyoruz."

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