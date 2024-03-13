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Ekonomi

Akkuyu NGS'ye uluslararası onay

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşaat projesini yürüten ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un iştiraki Akkuyu Nükleer AŞ'nin entegre yönetim sisteminin ISO standartlarına yüksek düzeyde uyumluluğunu doğruladı.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 14:52 - Güncelleme:
Akkuyu NGS'ye uluslararası onay
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO- International Organisation for Standardisation) sertifikalarının verilmesi dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Akkuyu Nükleer AŞ, yönetim sisteminin uluslararası standartlar olan ISO 9001:2015, ISO 19443:2018, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018'e uygunluğunu onaylayan sertifikaları aldı. Sertifikasyon prosedürünün başarıyla tamamlanması, şirketin entegre yönetim sisteminin ISO standartlarına yüksek düzeyde uyumluluğunu doğruladı.

ISO sertifikaları, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Rosatom tarafından zorunlu görülüyor.

Bağımsız Sertifikasyon denetimi, Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) uluslararası akreditasyona sahip belgelendirme kuruluşu Kalitest tarafından gerçekleştirildi.

Sertifikasyon denetimi sırasında şirketin faaliyetleri, Akkuyu NGS'nin tasarım, inşaat, kurulum ve devreye alma aşamalarındaki entegre yönetim sisteminin tüm süreçleri test edildi. Denetçiler, yaklaşık 250 belgeyi inceledi ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin 70 yönetici ve çalışanıyla görüştü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sertifikasyon kuruluşu temsilcileri, denetim sonucunda herhangi bir uygunsuzluk veya eksiklik tespit etmedi. Denetçiler, Rosatom'un yönetim sistemlerinin olumlu uygulamalarının sürekliliğinin ve etkin kullanımının sağlanması, nükleer güç güvenliği standartlarının çeşitli süreçlerde uygulanmasının etkin bir şekilde geliştirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının gereklerine uyma taahhüdü, belirlenen hedeflere ulaşma konusunda süreçte yer alanların katılımıyla şirketin entegre yönetim sisteminin yüksek bir olgunluk seviyesine ulaşması gibi şirketin güçlü yönlerini vurguladılar."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, uygunluk sertifikalarının yıllık denetimlerin olumlu sonuçlarına bağlı olarak 2026 yılına kadar geçerlilik süresi ile verildiğini belirterek, "Sertifikasyon, Rosatom'un 'Türkiye Cumhuriyeti'nin nükleer altyapısını Akkuyu NGS inşaat projesi menfaatleri doğrultusunda iyileştirme planı' kapsamında yer alan, 2023 yılı için stratejik öneme sahip bir yükümlülüktü ve bunu başarıyla yerine getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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