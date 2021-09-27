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Ekonomi

Aldi'den İngiltere'ye yatırım planı

Alman perakende grubu Aldi'nin İngiltere'de yapılanmasını geliştirmek amacıyla gelecek 20 yıl içerisinde toplam 1,3 milyar sterlinlik (1,8 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 14:36 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:36
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Aldi'den yapılan açıklamada, perakende grubunun, İngiltere'deki kolunun büyütülmesi amacıyla gelecek 20 yıl içerisinde 100 yeni mağazanın açılmasının, toplamda ise 1,3 milyar sterlin (1,8 milyar dolar) hacminde yatırım yapılmasının planladığı kaydedildi.

Açıklamada, perakende grubunun İngiltere'de son iki yıl içerisinde 7 bin kişiye kalıcı istihdam sağlandığı, gelecek yıl içerisinde ise 2 binin üzerinde kişinin işe alınmasının planlandığı kaydedildi.

Aldi, halihazırda İngiltere'de toplam 920 mağazası ve yüzde 8'lik pazar payı ile ülkenin beşinci en büyük süpermarket zinciri konumunda.

Alman perakende zincirinin 2020 yılında toplam satışı yüzde 10,2 artarak 13,5 milyar sterlin seviyesine yükselmişti.

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