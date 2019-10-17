İki şirket birleşiyor! 1.2 milyar dolarlık satın alma

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Alexion, Achillion´u 1.2 milyar dolara satın aldı

ABD´li ilaç şirketleri Alexion ve Achillion birleşme konusunda anlaşmaya vardı. Alexion, Achillion´u yaklaşık 1.2 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

  • DHA
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Alexion, bu birleşmenin nadir görülen kan hastalıklarına yönelik çözüm üretmesini umuyor.
 
Achillion CEO'su Joe Truitt, "Hastalara yeni tedavileri mümkün olduğunca çabuk getirme hedefimizi hızlandırmak ve bunun tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Çalışanlarımıza, araştırmacılarımıza ve ortaklarımıza inanılmaz çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkür ederiz" dedi.

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