Aliyev açıkladı: Rezervlerimiz bize ve ortaklarımıza 100 yıl yetecek

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 9. Bakanlar ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 1. Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis olmak üzere, Türkiye, İtalya, ABD, İngiltere, Gürcistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Ukrayna ve Hırvatistan'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı konuşmada, 9. kez bir araya geldiklerini ve müzakere edecekleri birçok konunun olduğunu belirterek, "Yaptığımız çalışmaları ele alacak ve gelecek için adımlarımızı planlayacağız. Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi çerçevesinde 8. Bakanlar Toplantısının ardından birçok değişiklikler yaşandı. Dünya değişti ve enerji güvenliği konuları her ülke için daha önemli hale geldi. Romanya Cumhurbaşkanı'nın bugünkü toplantıya katılımı, enerji güvenliği konularına büyük önem verdiğimizi bir kez daha gösteriyor. Bundan sonraki ortak adımlarımız iki ülke ilişkilerine göre atılacak. Biz stratejik ortağız. Enerji güvenliği aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesidir. Yeni rotalar inşa etmek ve yeni kaynaklar çekmek için çalışıyoruz. Şimdi bunun her zamankinden daha önemli olduğunu görüyoruz. Her şeyi zamanında yapmamız ve zaman kaybetmemiş olmamız güzel. Güney Gaz Koridoru'nun uygulanmasında bazı gecikmeler yaşandı. Ama genel olarak mümkün olan en kısa sürede bitirmeye çalıştık. Şimdi ise bu projenin genişletilmesinden bahsediyoruz" dedi.

"ROMANYA, GÜNEY GAZ KORİDORU ÜLKELERİ GRUBUNA KATILIYOR"

Aralık 2022'de enerji güvenliği açısından iki önemli olay yaşandığını ifade eden Aliyev, "Azerbaycan ve Romanya gaz arzı konusunda bir anlaşma imzaladı. Yakında gaz tedariki başlayacak. Böylece Romanya, Güney Gaz Koridoru ülkeleri grubuna katılıyor. Ayrıca aralık ayında Bükreş'te Azerbaycan, Gürcistan, Macaristan ve Romanya Hükümetleri arasında yeşil enerji alanında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı. Bu, çabalarımızın toplam sinerjisidir. Enerji güvenliği alanında yeni bir sayfa açıyoruz. Bunlar önemli olaylardı. Ocak ayında ise Macaristan ile gaz arzı alanında bir Mutabakat Zaptı imzaladık. Böylece ekibimizin üyelerinin sayısını artıyoruz" diye konuştu.

"ENERJİ ARZIMIZI SÜREKLİ OLARAK ÇEŞİTLENDİRMEYE HAZIRIZ"

Güney Gaz Koridoru'nun iki yıldan daha uzun bir süre önce hizmete girdiğini söyleyen Aliyev, "Bugün TANAP'ın 16 milyar metreküpten 30 milyar metreküpe, TAP'ın 10 milyar metreküpten 20 milyar metreküpe çıkarılmasını konuşuyoruz. Alternatif enerji kaynaklarından da bahsediyoruz. Bu aslında enerji arzımızın çeşitlenmeye devam ettiğinin bir göstergesidir ve biz buna hazırız. Artan gaz arzıyla ilgili ek fırsatlar oluşturmayı düşünüyoruz. Şu anda bu yıl yeni sahalardan üretim bekliyoruz ve mevcut Şahdeniz sahasında üretimin artırılması kesinlikle gündemde. Enerji verimliliğini kendi bünyemizde de düşünüyoruz ve bir kayıp azaltma programı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"GAZ ÜRETİMİNİ VE İHRACATINI ARTIRMAKLA KALMIYOR, COĞRAFYASINI DA GENİŞLETİYORUZ"

Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatının arttığını belirten Aliyev,"2021 yılında ihracatımız yaklaşık 19 milyar metreküp, geçen yıl ise 22,6 milyar metreküptü. Bu yıl ise 24,5 milyar metreküp olmasını bekliyoruz. Bu da Avrupa Komisyonu ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı'nın başarıyla uygulandığını gösteriyor. Sadece üretimini ve ihracatını artırmıyor, coğrafyasını da genişletiyoruz. Eminim bugün projeye katılan ülkeler bunun faydasını şimdiden gördü ve görecektir. Ayrıca diğer enterkonnektörler ile Avrupa'da daha fazla ülkeyi projeye bağlayabileceğiz. Doğal gaz rezervlerimiz bize ve ortaklarımıza en az 100 yıl yetecek. Bugün kesinlikle geleceğe bakıyoruz, Yeşil Enerji Danışma Konseyi oluşturuldu. Sadece 4 ülke var ve kadro oldukça küçük. Ama büyüme potansiyeli var. Sadece hükümetler değil, şirketler de böylesine önemli bir girişime katılmakla ilgilenecektir" diye konuştu.