Aliyev'in ardından bir ülke lideri daha Togg sahibi oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde Togg ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Togg'un teslimatlarını başlattıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal ne diyordu? Hani bunun fabrikası, dalga geçiyordu. Bay bay Kemal fabrikanın adresini vereyim, Gemlik'te. Yetmedi dedi ki "Peki bunları kime satacaksın". 177 bin talep oldu daha bir ayda. Togg'u hamd olsun ülkemize kazandırdık. Yollarda görmeye başladığımız Togg'a yakında dünyanın diğer ülkelerinde görmeye başlayacaksınız. Aliyev'e bir tane gönderdik, şimdi de bir tane Özbekistan Devlet Başkanı'na göndereceğiz. Rahmetli Erbakan hocamızın biliyorsunuz, 'Devrim' otomobili vardı, biz ise şimdi 'Devrin' otomobilini yaptık. Bu yatırımlar, İHA'lar, SİHA'lar, AKINCI'lar. Şimdi pazartesi günü inşallah uçak gemimizi devreye alıyoruz ve silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Durmak yok yola devam" dedi.