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Alman ekonomisi, resesyona girmekten son anda kurtuldu

Almanya ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0 büyüyerek, resesyona girmekten son anda kurtuldu.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde aynı yılın üçüncü çeyreğine göre değişmedi. Alman ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralmıştı. Böylece Avrupa’nın en büyük ekonomisi resesyona girmekten son anda kurtuldu. Üst üste iki çeyrek dönemde ekonominin negatif büyümesi halinde resesyon teşhisi konuluyor.

Uzmanlar, ihracata dayalı Alman ekonomisinde büyümeyi, küresel talep zayıflığı, ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilafları ile Brexit'in etkilemeye devam ettiğini vurguluyor.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 1,5 büyüyerek hız kesmişti. Almanya'da hükümet, ekonominin bu yıl sadece yüzde 1 büyümesini bekliyor.

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