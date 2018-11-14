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Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 küçüldü

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı.

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Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Beklenti ekonominin yüzde 0,1 daralacağı yönündeydi.

Böylece Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi 2015’in başından beri ilk defa bir çeyrekte küçüldü.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. Üçüncü çeyrekte ihracat düşerken, ithalat arttı. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları azalırken, genel kamu harcamaları arttı.

Üçüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 1,1 seviyesinde kaydedildi.

Analistler Alman ekonomisindeki daralmada ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarının etkili olduğunu kaydetti.

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